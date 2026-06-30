La bisnonna è stata bandita da tutti i negozi Sainsbury's dopo un episodio acceso

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Una donna di 79 anni nel Regno Unito è stata vietata di visitare tutti i negozi Sainsbury's e Argos del paese. La decisione ha attirato molta attenzione da quando la donna ha deciso di fare appello contro il divieto, sostenendo di essere stata trattata in modo ingiusto.

La donna, Rita Seymour, afferma che la situazione è nata quando ha cercato di acquistare un biglietto gratta e vinci. Secondo il suo racconto, fu falsamente accusata di aver rubato merce e ne seguì una discussione con il personale.

"Non sono io il colpevole, non sono stato cattivo con lei. Ho [quasi] 80 anni, non metterei mai problemi con nessuno. Sono stato nel servizio clienti per tutta la vita e non mi hanno mai parlato così"

Ammette di aver colpito la bodycam di un dipendente durante la rissa, ma nega di essere stata coinvolta in incidenti simili in passato.

Sainsbury's, tuttavia, mantiene la sua decisione e afferma che la sospensione si basa su diversi episodi inappropriati nel tempo. L'azienda sottolinea che la sicurezza sia dei dipendenti che dei clienti è la sua massima priorità.