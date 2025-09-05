La BMW iX3 è stata svelata dopo un anno di segretezza

HQ

Il dipartimento PR di BMW ha fatto un lavoro estremamente solido nell'esaltare l'epiteto Neue Klasse nell'ultimo anno, i loro prossimi modelli di auto che, secondo il produttore stesso, sono un chiaro, grande passo avanti. La prima è la nuova iX3, che è un SUV elettrico da 463 CV, fa 0-100 in cinque secondi (vuoto) e ospita la nuova tecnologia BMW a 800 volt che dovrebbe essere in grado di inviare a questa vettura 800 chilometri con una singola carica.

Il presidente della BMW Oliver Zipse:

"La Neue Klasse è il nostro più grande progetto orientato al futuro e segna un enorme balzo in avanti in termini di tecnologie, esperienza di guida e design. Praticamente tutto è nuovo, ma è anche più BMW che mai. Tutta la nostra gamma di prodotti beneficerà delle innovazioni apportate dalla Neue Klasse, indipendentemente dalla tecnologia di propulsione utilizzata".