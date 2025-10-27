La BMW M2 va alla deriva nella fabbrica BMW

HQ

Quando la BMW ha chiesto al driftmaster Elias Hountondji in quale posto gli sarebbe piaciuto andare alla deriva, o su... Lui rispose "dentro la tua fabbrica" e così andò. Il video della M2 (senza portiere o cofano posteriore) che si muove tra i pavimenti della fabbrica è selvaggio.

Elias Hountondji della Red Bull Driftbrothers guida il suo nuovissimo veicolo da competizione, la "BMW M2 Drift Competition" con oltre 1.100 CV, attraverso il cuore dello stabilimento BMW di Monaco di Baviera. Un ambiente che in realtà è l'esatto opposto di un circuito di gara: invece di cordoli e ghiaia ben battuti, il tracciato è circondato da robot calibrati con precisione e attrezzature all'avanguardia. Per Elias, questo significa nessuna via di fuga, tolleranza zero per gli errori".

