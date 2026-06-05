La boss Xbox Asha Sharma: una piattaforma "deve avere contenuti esclusivi"

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Giovedì sera, la ancora relativamente nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, è apparsa in una diretta di Bloomberg Tech, dove ha colto l'occasione per parlare di Xbox e del futuro. Tra le altre cose, ha commentato il fatto che i suoi primi cento giorni come capo Xbox erano stati un inizio di successo per il marchio, facendo sì che le metriche di Xbox tornassero a salire.

Tuttavia, sembra che le cose possano rallentare un po' in futuro, e questo è ciò che ha detto, suggerendo che il lato commerciale dovrà essere rivisto prossimamente (trascritto da Resetera):

"Beh, penso che i primi 100 giorni saranno difficili da battere in termini di emozione, ma i prossimi 100 giorni; guarda, abbiamo fatto così tanto per iniziare a rilanciare Xbox: abbiamo spedito più unità negli ultimi 100 giorni rispetto all'ultimo anno, siamo riusciti a resettare Game Pass dopo un calo di 8 mesi. Ora è tornato a crescere e a mantenere la fidelizzazione in espansione. Soprattutto, stiamo tornando a essere più vicini ai nostri giocatori e alla nostra comunità.

Penso che nei prossimi 100 giorni dovremo resettare l'attività. Dobbiamo guardare a come investiamo, come diamo priorità, cambiare il nostro modo di operare per tornare alla crescita, per essere dove il mondo gioca."

Il tema delle esclusive è stato anche sollevato quando l'intervistatore ha menzionato Netflix come parallelo a Game Pass, un servizio che non sarebbe mai diventato così grande senza i suoi contenuti. Sharma ha risposto in modo quasi esplicito che Xbox ricomincerà a offrire esclusive:

"Penso sia un argomento difficile. Guarda, siamo il secondo publisher al mondo, e per essere un grande publisher, devi far raggiungere i tuoi giochi a grandi pubblici. Allo stesso tempo, stiamo diventando sempre più una piattaforma.

Per essere una piattaforma, devi avere contenuti e servizi esclusivi. E quindi stiamo osservando tutto molto attentamente. Penso che dobbiamo essere molto attenti a ogni titolo, a come vogliamo pensarci, e imparare da casi simili nel settore, ed è proprio questo che stiamo facendo."

Microsoft ha già chiarito che non si parlerà di esclusive all'Xbox Games Showcase di domenica, ma l'affermazione che una piattaforma "deve avere contenuti esclusivi" suggerisce comunque che la strategia di Phil Spencer potrebbe essere destinata al cestino.