La boxe farà parte delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma perché è stata rimossa in primo luogo?

HQ

La boxe è stata inclusa in tutti i Giochi Olimpici estivi sin dalla loro introduzione nel 1904, con l'unica eccezione di Stoccolma 1912. Tuttavia, sono stati temporaneamente rimossi dal calendario di Los Angeles 2028 quando il programma è stato annunciato nel 2022, a causa di conflitti tra gli organi di governo della boxe. Per fortuna, questo è stato risolto, e durante la 144a sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) questa settimana, il CIO ha riconosciuto la World Boxing come la Federazione Internazionale responsabile degli eventi di boxe alle Olimpiadi estive, sostituendo la storica IBA.

Il ruolo dell'organizzazione del pugilato olimpico dovrebbe, come accade per altri sport, ricadere sull'International Boxing Association (IBA), l'organizzazione fondata nel 1946 che ha cinque confederazioni continentali e organizza i Campionati Mondiali di Pugilato. Tuttavia, la reputazione di questa organizzazione guidata dalla Russia è stata colpita ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina, con le recenti presidenze colpite da accuse di corruzione, che hanno portato il CIO a sospendere la loro associazione con loro nel 2019, optando invece per organizzare il proprio evento di boxe per i Giochi Olimpici del 2021 e del 2024.

Ecco perché c'è stata una così grande polemica con i pugili Imane Khelif per l'Algeria e Lin Yu-ting di Taiwan, che sono stati banditi dai Campionati del Mondo 2023 organizzati dall'IBA a causa del fallimento dei test di idoneità di genere, ma accettati dal CIO per Parigi 2024, con entrambi i pugili che hanno vinto medaglie d'oro nelle loro categorie di peso.

I sospetti sui finanziamenti dell'IBA e sui legami con il governo russo hanno aumentato la sfiducia nei confronti dell'IBA, con i paesi che hanno boicottato i loro eventi e il CIO che ha ufficialmente revocato il riconoscimento dell'IBA nel giugno 2023, la prima federazione internazionale ad essere espulsa dalle Olimpiadi, favorendo invece la World Boxing, fondata nell'aprile 2023. I paesi le cui federazioni nazionali non fanno parte della World Boxing (attualmente ha 84 membri, rispetto ai 198 dell'IBA) hanno il tempo di aderire prima dell'inizio degli eventi di qualificazione per i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles.