La bozza dell'accordo tra Iran e Stati Uniti apparentemente prevede l'apertura dello Stretto di Hormuz ai livelli pre-bellici

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Il presidente degli Stati Uniti Trump è pronto a convocare il suo gabinetto più tardi oggi, in mezzo alla pressione per risolvere la guerra in corso in Iran. E mentre ciò accade, entrambe le parti sono pronte a continuare le trattative sui termini di un accordo, un accordo che sembra contenere l'apertura dello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici.

Come riportato dalla CNN, che ha ripreso dalla televisione di stato iraniana, le attuali negoziazioni contengono specificamente dettagli sulla riapertura della cruciale via d'acqua – un argomento su cui gli Stati Uniti devono ancora commentare realmente.

Ora, questo includerebbe anche il blocco degli Stati Uniti sui porti iraniani, e anche le forze militari statunitensi sono destinate a ritirarsi. Rimane poco chiaro quali siano le altre parti dell'accordo, incluse le ambizioni nucleari dell'Iran.

Una volta terminata la riunione del gabinetto, probabilmente sapremo molto di più.