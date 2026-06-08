La Brexit svizzera: la nazione alpina terrà un referendum per limitare la popolazione residente a 10 milioni

HQ

Il 14 giugno, la popolazione svizzera è chiamata alle urne per votare in un referendum per limitare la popolazione all'interno del paese a 10 milioni di persone, limitando così l'afflusso di immigrati che cercano di risiedere lì. Il voto è stato organizzato dal conservatore e di destra Partito Popolare Svizzero (SVP), citando l'aumento degli affitti, un presunto aumento della criminalità e il sovraffollamento del sistema di trasporti.

La misura sta davvero dividendo la popolazione del paese, con i sondaggi che attualmente mostrano il 47% a favore e il 52% contro. "La Svizzera è un paese piccolo con un territorio limitato e ha registrato la crescita demografica più alta negli ultimi anni", ha dichiarato a Reuters il deputato SVP Yvan Pahud.

D'altra parte, gli economisti e i leader imprenditoriali del paese sono profondamente preoccupati che la misura possa essere approvata, poiché prevedono un disastro economico. Rudolf Minsch, economista capo dell'associazione economica economysuisse, ha dichiarato che il tetto era un "tentativo populista" di risolvere problemi complessi con un limite artificiale e semplicistico.

Con un tetto di 10 milioni di abitanti, la Svizzera sarebbe costretta a terminare gli accordi internazionali che promuovono la crescita demografica, incluso l'accordo con l'UE che consente la libera circolazione delle persone - una condizione della complessa rete di accordi svizzeri con Bruxelles che garantiscono al paese l'accesso al mercato unico europeo. Claude Maurer, economista capo presso BAK Economics, un istituto di ricerca, ha dichiarato che se Berna dovesse abbandonare i suoi accordi bilaterali, la crescita economica svizzera tra il 2028 e il 2045 sarebbe inferiore del 7,1%, equivalente a una perdita di 685 miliardi di franchi svizzeri (867 miliardi di dollari).