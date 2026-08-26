La Bulgaria è all'avanguardia nel sfruttare il sole con un enorme accumulo di batterie

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Un problema dell'energia solare è che il sole splende principalmente durante il giorno. Questo significa che non viene prodotta energia di notte quando si accendono le luci. Ember ora riporta che la Bulgaria è ben avviata per risolvere questo problema attraverso un investimento nelle batterie. Il paese ora ha la capacità di immagazzinare il 75% dell'energia solare prodotta durante il giorno per l'uso nelle ore più buie.

Anche Cile e California hanno avuto grande successo in questo senso, dimostrando che la tecnologia funziona anche su larga scala. Il fatto che i costi delle batterie siano anch'essi drasticamente diminuiti significa che questa tendenza probabilmente continuerà.