La Bundesliga annuncia una nuova lega U21, la Bundesliga Talent Series, che debutterà nel 2026/27
Questa nuova competizione avrà un numero flessibile di partite, si giocherà in due tempi e avrà le finali la prossima primavera.
La Bundesliga ha ufficialmente annunciato la creazione di una nuova competizione U21 con l'obiettivo di formare i giovani giocatori: la Bundesliga Talent Series. Sarà composta da 26 squadre, provenienti dalla Bundesliga e dalla Bundesliga 2, con tutti i giocatori di età compresa tra i 17 e i 21 anni.
Ai club partecipanti era data la possibilità di partecipare, con squadre di giocatori esistenti e con fino a quattro giocatori più anziani schierati per squadra. Questo non solo consente uno sviluppo mirato dei giovani talenti, ma offre anche ai giocatori di ritorno da infortuni una piattaforma per ritrovare la forma fisica per le partite, ha dichiarato la Bundesliga.
La competizione debutterà la prossima stagione, con due mezze stagioni, disputate tra settembre e dicembre 2026, e tra febbraio e aprile 2027. Le prime due squadre di ogni mezza stagione si qualificheranno per le finali nella primavera 2027. Ogni squadra giocherà tra 3 e 6 partite per mezza stagione: il numero di partite è flessibile, poiché si tratta di iscrizioni e programmazione della rosa.
Inizialmente, le partite si giocheranno a porte chiuse, per mantenere bassi i carichi organizzativi ed economici dei partecipanti, ma le finali della prossima primavera sono previste per essere aperte al pubblico.
Queste sono le squadre che partecipano alla Bundesliga Talent Series:
Dalla Bundesliga:
- FC Union Berlin
- SV Werder Brema
- Borussia Dortmund
- SV Elversberg
- Eintracht Francoforte
- Hamburger SV
- RB Lipsia
- Borussia Mönchengladbach
- FC Bayern Monaco
- SC Paderborn 07
- FC Schalke 04
Dalla Bundesliga 2:
- Hertha BSC
- DSC Arminia Bielefeld
- VfL Bochum 1848
- Eintracht Braunschweig
- FC Energie Cottbus
- SV Darmstadt 98
- SG Dynamo Dresden
- SpVgg Greuther Fürth
- Hannover 96
- 1. FC Heidenheim 1846
- Holstein Kiel
- 1. FC Magdeburg
- 1. FC Nürnberg
- FC St. Pauli
- VfL Wolfsburg