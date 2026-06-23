La Bundesliga annuncia una nuova lega U21, la Bundesliga Talent Series, che debutterà nel 2026/27

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La Bundesliga ha ufficialmente annunciato la creazione di una nuova competizione U21 con l'obiettivo di formare i giovani giocatori: la Bundesliga Talent Series. Sarà composta da 26 squadre, provenienti dalla Bundesliga e dalla Bundesliga 2, con tutti i giocatori di età compresa tra i 17 e i 21 anni.

Ai club partecipanti era data la possibilità di partecipare, con squadre di giocatori esistenti e con fino a quattro giocatori più anziani schierati per squadra. Questo non solo consente uno sviluppo mirato dei giovani talenti, ma offre anche ai giocatori di ritorno da infortuni una piattaforma per ritrovare la forma fisica per le partite, ha dichiarato la Bundesliga.

La competizione debutterà la prossima stagione, con due mezze stagioni, disputate tra settembre e dicembre 2026, e tra febbraio e aprile 2027. Le prime due squadre di ogni mezza stagione si qualificheranno per le finali nella primavera 2027. Ogni squadra giocherà tra 3 e 6 partite per mezza stagione: il numero di partite è flessibile, poiché si tratta di iscrizioni e programmazione della rosa.

Inizialmente, le partite si giocheranno a porte chiuse, per mantenere bassi i carichi organizzativi ed economici dei partecipanti, ma le finali della prossima primavera sono previste per essere aperte al pubblico.

Queste sono le squadre che partecipano alla Bundesliga Talent Series:

Dalla Bundesliga:



FC Union Berlin



SV Werder Brema



Borussia Dortmund



SV Elversberg



Eintracht Francoforte



Hamburger SV



RB Lipsia



Borussia Mönchengladbach



FC Bayern Monaco



SC Paderborn 07



FC Schalke 04



Dalla Bundesliga 2:



Hertha BSC



DSC Arminia Bielefeld



VfL Bochum 1848



Eintracht Braunschweig



FC Energie Cottbus



SV Darmstadt 98



SG Dynamo Dresden



SpVgg Greuther Fürth



Hannover 96



1. FC Heidenheim 1846



Holstein Kiel



1. FC Magdeburg



1. FC Nürnberg



FC St. Pauli



VfL Wolfsburg

