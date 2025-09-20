La BYD U9 Xtreme è ora l'auto di serie più veloce al mondo

HQ

Kinesiska elbilsmärket BYD har ju flertalet gånger tidigare slagit rekord med kommande hyperbilen Yangwang U9 Xtreme och efter att ha kört 472 km/h har de nu slagit sitt eget rekord, med råge. 496 km/h har bilrackarn körts I, vilket gör den till världens snabbaste produktionsbil. Detta åstadkommer man genom att ha dubblat mängden hästkrafter från den "vanliga" versionen av U9, vilket gör att den alltså ruvar på 3000 hästkrafter och drivs av BYD:s nya "1200V Ultra High Voltage Platform". Du kan se rekordet via videon nedan.

"La BYD Yangwang U9 Xtreme 02 da 3000 cavalli ha appena realizzato una delle prestazioni più scioccanti nella storia delle auto elettriche. Nella sua ultima corsa, questa supercar EV ha raggiunto l'incredibile velocità di 496,22 km/h, spingendo i limiti delle prestazioni a batteria. Con quattro motori elettrici ad alta potenza e un'aerodinamica avanzata, l'U9 Xtreme 02 dimostra come la precisione ingegneristica e la pura potenza elettrica possano combinarsi per creare una vera macchina da record. La stabilità, la gestione termica e un telaio accuratamente sintonizzato hanno contribuito a consentire a questa supercar di sostenere quasi 500 km/h. Questa corsa segue il precedente record di 472,41 km/h della Track Edition, dimostrando quanto velocemente BYD stia avanzando nella sua ricerca di dominare il mondo delle prestazioni estreme. L'Xtreme 02 non è solo una questione di numeri, ma è la dichiarazione che l'energia elettrica sta ridefinendo la velocità stessa".

