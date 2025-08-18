La Caccia a Gollum includerà sia Gandalf che Frodo, suggerisce McKellen

HQ

Sir Ian McKellen può aver fatto molto nel corso della sua lunga carriera, ma più di ogni altra cosa, sarà per sempre più associato a Gandalf nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Un ruolo che si vocifera riprenderà in Caccia a Gollum, il nuovo film diretto dallo stesso Gollum, o meglio, da Andy Serkis. E durante un recente evento a Londra, McKellen ha sbalordito la folla confermando che Frodo apparirà anche nel film.

"Ho sentito che ci sarà un altro film ambientato nella Terra di Mezzo, e le riprese inizieranno a maggio. Sarà diretto da Gollum, ed è tutto incentrato su Gollum. Vi svelerò due segreti sul casting: c'è un personaggio nel film che si chiama Frodo, e c'è un personaggio nel film che si chiama Gandalf. A parte questo, le mie labbra sono sigillate!"

Naturalmente, questo non significa necessariamente che Elijah Wood tornerà nei panni di Frodo, e non è stato confermato se lo stesso McKellen riprenderà effettivamente il suo ruolo di Gandalf. Tuttavia, i suggerimenti sono difficili da ignorare. Il capo della Warner Bros., David Zaslav, ha già posizionato The Hunt for Gollum come uno dei migliori progetti in arrivo dello studio insieme a Batman, Superman e Harry Potter.

Ti piacerebbe vedere Elijah Wood tornare nei panni di Frodo ancora una volta?