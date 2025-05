La caccia alla verità inizia a giugno con We Were Liars di Prime Video

Prime Video ha presentato un primo assaggio di una nuova serie thriller misteriosa che intende debuttare questo giugno. Conosciuto come We Were Liars, lo spettacolo è un adattamento del romanzo di E. Lockhart che ruota attorno a un giovane gruppo di ricchi socialite che hanno la loro vita di lusso distrutta quando un particolare incidente rende chiaro che un membro del gruppo nasconde dei segreti.

Lo spettacolo debutterà sul servizio di streaming il 18 giugno e vede Emily Alyn Lind nel ruolo principale insieme a Shubham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada, Caitlin FitzGerald, Mamie Gummer, Candice King, Rahul Kohli e David Morse.

Con We Were Liars in anteprima tra circa sei settimane, puoi guardare il trailer dello show qui sotto e leggere la sua sinossi completa:

We Were Liars segue Cadence Sinclair Eastman e la sua affiatata cerchia ristretta, soprannominata le Liars, durante le loro scappatelle estive sull'isola privata del nonno nel New England. I Sinclair sono i reali americani, noti per il loro bell'aspetto, i vecchi soldi e il legame invidiabile, ma dopo che un misterioso incidente cambia per sempre la vita di Cadence, tutti, compresi i suoi amati Liars, sembrano avere qualcosa da nascondere.