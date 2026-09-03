La caccia continua nel 2027 con Monster Hunter Wilds: Ascendance

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Uno dei primi annunci emersi durante questa doppia sessione State of Play in vista del Tokyo Game Show è arrivato da Capcom, che offre uno sguardo alla sua prossima grande espansione per Monster Hunter Wilds, intitolata Ascendance.

Nel nuovo clip, abbiamo visto il ritorno dei personaggi secondari che ci hanno accompagnato durante tutto il gioco base, così come alcuni volti nuovi, mentre le Terre Proibite affrontano una nuova minaccia: un Antico Drago che attacca senza preavviso - l'incarnazione della tempesta e della distruzione.

Abbiamo anche visto che questa minaccia potrebbe non essere l'unica a mettere in pericolo la società dei cacciatori e gli abitanti nativi della regione, poiché sembra che alcuni nuovi mostri innaturali stiano emergendo dai cadaveri di altre bestie.

Detto ciò, dovremo comunque aspettare un po' per vedere questo DLC, dato che Monster Hunter Wilds: Ascendance ha posticipato la finestra di uscita al 2027.

Sei pronto a tornare a caccia?