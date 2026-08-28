La California introduce nuovi requisiti per gli pneumatici per risparmiare denaro e ridurre le emissioni
Aumenterà anche l'autonomia delle auto elettriche.
La California è ora diventata il primo stato degli Stati Uniti a introdurre standard di efficienza per pneumatici sostitutivi, riporta Grist. L'idea è facilitare per i consumatori la scelta di pneumatici con resistenza al rotolamento inferiore, risparmiando così su benzina, diesel ed elettricità.
I pneumatici con le peggiori prestazioni non potranno più essere venduti a partire dal 2029 e i requisiti saranno aumentati gradualmente fino al 2033. In questo modo, si stima che gli automobilisti in California risparmieranno circa un miliardo di dollari all'anno sul carburante, il che a sua volta ridurrà le emissioni di CO₂ di circa due milioni di tonnellate metriche all'anno (equivalenti a circa 400.000 auto) - mentre le auto elettriche beneficieranno di un'autonomia più lunga.