La California restituisce la costa sacra alle tribù indigene

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La maggior parte delle persone conosce le storie spesso molto tragiche di come i popoli indigeni siano stati privati delle loro terre e dei loro siti sacri nel corso della storia. Recentemente, tuttavia, sempre più persone hanno iniziato a considerare questo errore e hanno cercato di correggerlo retroattivamente.

È esattamente ciò che la California ha fatto ora, restituendo i diritti sull'equivalente di quattro chilometri di lunga mare alla Amah Mutsun Tribal Band e alla tribù Muwekma Ohlone, secondo il LA Times. Entrambe le tribù considerano il sito, situato a sud di San Francisco, sacro ed è da tempo una terra di proprietà statale.

Si prevede inoltre che la decisione porti benefici alla fauna selvatica e agli ecosistemi, oltre a rafforzare i diritti dei popoli indigeni.