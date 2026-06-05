La Camera degli Stati Uniti si oppone a Trump e vota a favore degli aiuti all'Ucraina e delle sanzioni contro Putin

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Secondo Reuters, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato giovedì un disegno di legge per fornire aiuti all'Ucraina e imporre nuove sanzioni alla Russia, l'ultimo segnale che alcuni repubblicani sono disposti a sfidare i leader del partito e a opporsi al presidente Donald Trump. Con 225 voti favorevoli e 195 contrari, fu approvato il Legge sul Sostegno all'Ucraina.

L'approvazione è arrivata un giorno dopo che un piccolo gruppo di repubblicani della Camera si era unito ai democratici nell'approvazione di una risoluzione che richiederebbe il ritiro delle truppe dalle ostilità con l'Iran, a meno che il Congresso non dichiari guerra o non autorizzi l'uso della forza militare.

Nonostante ciò, il Ukraine Support Act deve essere approvato anche dal Senato (che ha una maggioranza repubblicana ed è dominato dai più accaniti sostenitori di Trump) e, anche se superasse questo ostacolo, potrebbe essere vettato dallo stesso presidente.

L'Ucraina Support Act include misure per aiutare l'Ucraina a ricostruirsi dopo la guerra, autorizza più di 1 miliardo di dollari in aiuti per Kiev e fino a 8 miliardi di dollari di supporto tramite prestiti diretti. Impone inoltre severe sanzioni e controlli sulle esportazioni russe, incluse istituzioni finanziarie, petroliferi, minerarie e funzionari russi.