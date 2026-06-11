La campagna di Gears of War: E-Day dura circa 14 ore

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Durante l'Xbox Games Showcase, è stata finalmente confermata una data di uscita per Gears of War: E-Day , ed è stato anche rivelato che il gioco sarà esclusivo per console Xbox. La data di lancio è fissata per il 6 ottobre, appena un mese prima di Grand Theft Auto VI.

Sappiamo già che l'avventura si svolge molto prima degli altri giochi della serie, e che assumeremo il ruolo di un giovane Marcus Fenix. Abbiamo una nuova anteprima approfondita da condividere dove vi raccontiamo di più sull'avventura, che potete leggere qui.

Ora sappiamo anche quanto durerà la partita. Il direttore creativo della Coalition, Matt Searcy, dice a IGN che la campagna è più lunga di qualsiasi cosa lo studio abbia mai fatto prima, e che ci sono altre cose da scoprire lungo il percorso (inclusi i classici tag COG), e stima che il tempo di gioco sia di circa 14 ore.

In sintesi: ci aspetta un'avventura davvero epica, e c'è anche una modalità multiplayer completa da aspettare con ansia. In altre parole, un ottimo rapporto qualità-prezzo.