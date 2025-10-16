La campagna di Starfinder: Afterlight richiederà circa 40-60 ore per essere completata

HQ

Cosa si ottiene incrociando titoli del calibro di Divinity: Original Sin II, Pathfinder: Wrath of the Righteous e Guardiani della Galassia? Beh, ottieni Starfinder: Afterlight di Epictellers. Un nuovo CRPG che ci darà una campagna pesante in cui immergerci.

"Puntiamo a una campagna che possa essere completata tra le 40 e le 60 ore, ma il nostro obiettivo è che ci sia un alto valore di rigiocabilità", ha detto Ricard Pillosu di Epictellers al BCN Game Fest. "Ma quando giochi, dovrebbe sembrare un po' come la tua avventura. Quando ti confronti con i tuoi amici, dovrebbe sembrare una cosa diversa 'oh, cosa ti è successo? Che cosa mi è successo? Ho deciso questo, oh, poi questa cosa è cambiata". Perché c'è una narrazione ramificata. La narrazione ramificata è molto importante per noi".

Nel corso della tua avventura, incontrerai un cast di personaggi stravaganti e alcuni folli. Ma, come in Guardiani della Galassia, anche se le persone che incontri sono strane, non sono solo giocate per un effetto comico. "Ci sono motivi e temi molto profondi e diciamo complessi nel gioco", Spiegò Pillosu. "Lu-323 è un androide, ha bisogno di sapere se sta facendo le cose a causa della sua programmazione e poi ti poni quel tipo di domande che sono profonde e importanti... Inoltre, hai una piccola larva che è fastidiosa... Va in giro per l'astronave facendo cose folli e rubando cibo alle persone e infastidendo le persone e cose del genere ed è fantastica, è molto carina".

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per maggiori dettagli su Starfinder: Afterlight. L'uscita del gioco è prevista per il 2027.