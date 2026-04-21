La campagna di There Are No Ghosts at the Grand dura circa 8-10 ore

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Ogni volta che abbiamo l'opportunità di vedere di più dal There Are No Ghosts at the Grand dello sviluppatore Friday Sundae, il gioco riesce a apparire ancora più impressionante e ambizioso. A tal fine, nell'ambito della recente apparizione dello studio al New Game Plus del London Games Fest, abbiamo avuto l'opportunità di rivedere il titolo e di parlare con il direttore creativo Anil Glendinning per saperne di più su cosa aspettarsi.

Poiché There Are No Ghosts at the Grand è un'avventura single-player che incentra sulla ristrutturazione di un hotel fatiscente sulla costa inglese, affrontando fastidiose forze soprannaturali, ti starai chiedendo quanto tempo dovresti aspettarti di dedicare al viaggio? Se sì, abbiamo chiesto a Glendinning.

"Quindi ci aspettiamo che il gioco, la campagna principale, duri circa 8-10 ore e poi qualche ora in più per fare tutte le attività secondarie e le missioni secondarie che avete.

"Ma hai assolutamente ragione. Dal punto di vista della storia, il gioco ha 30 giorni e abbastanza presto sai che c'è un tempo che ticchetta. Ma il tempo non passa finché il giocatore non sceglie da solo. Quindi, se vuoi passare ore e ore a ristrutturare, decorare e rendere l'hotel bello e pittoresco quanto desideri. Ottimo, puoi farlo. Ma solo quando scegli di passare alla notte e scegli di passare al giorno successivo, la trama avanza. Così riesci a bilanciare la tensione di un orologio che scorre all'interno della storia. Ma permette anche ai giocatori di prendersi il proprio tempo per esplorarlo. Ecco perché è un gioco un po' accogliente e oscuro."

In sostanza, There Are No Ghosts at the Grand è un gioco in cui puoi farne ciò che vuoi. Gli esploratori e chi è attirato dalla suite di ristrutturazione possono estendere significativamente il viaggio, mentre chi desidera un'avventura narrativa più snella, con un focus sull'eliminazione delle minacce soprannaturali in gioco, può aspettarsi un'esperienza più condensata e facile da consumare.

Per quanto riguarda il momento in cui There Are No Ghosts at the Grand debutterà, il progetto dovrebbe essere lanciato su PC e Xbox Series X/S entro la fine dell'anno, e avremo presto un'altra occhiata al progetto come parte della confermata ID@Xbox showcase il 23 aprile. Guarda qui sotto l'intervista completa con Glendinning.