La campagna Kickstarter di Broken Sword: Smoking Mirror - Reforged è stata lanciata oggi e ha raggiunto il suo obiettivo in soli 15 minuti
Quasi un quarto dei sostenitori ha scelto che il livello più alto riceva un'edizione da collezione esclusiva firmata da Charles Cecil.
L'anno scorso è uscito Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged, un remake 4K completamente rinnovato della classica avventura punta e clicca di Charles Cecil. Il gioco è stato un enorme successo, prima su Kickstarter e poi al momento del suo rilascio generale (sia digitale che in formato fisico), e ora tocca a Revolution Software tentare la fortuna con una campagna per portare a termine il secondo titolo della serie, anch'esso rimasterizzato: Broken Sword: Smoking Mirror: Reforged.
La campagna Kickstarter è stata lanciata oggi con un obiettivo di £50.000 per il progetto (circa €57.000), offrendo una copia digitale o fisica di un'edizione da collezione del gioco a coloro che contribuiscono con importi vari al progetto. E il successo è stato travolgente. L'obiettivo di £50.000 è stato raggiunto entro 15 minuti dall'inizio della campagna e ora è stato superato di quasi il 700%. È sorprendente che una larga parte dei sostenitori della campagna abbia scelto il livello di contributo più alto: una sontuosa edizione da collezione ricca di contenuti fisici (inclusa la colonna sonora del gioco su vinile), firmata personalmente dallo stesso Charles Cecil.
Cecil ha colto l'occasione per ringraziare i fan per la loro pronta risposta con un messaggio che lasciava intendere il desiderio di continuare a portare i giochi della serie agli attuali standard di qualità. E chissà, forse un giorno potremmo vedere una Spada Spezzata 6...
"Grazie mille per l'straordinario supporto che ci avete dato per questo progetto in così poco tempo. È un enorme privilegio che tu abbia tanta fiducia in noi.
La tua passione per i nostri giochi ci rende davvero orgogliosi. Promettiamo di ricompensarti con giochi davvero fantastici ora e in futuro."
Sosterrete il Kickstarter di Spada Spaccata: Lo Specchio Fumante - Reforged?