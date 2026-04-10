La campagna Kickstarter di Broken Sword: Smoking Mirror - Reforged è stata lanciata oggi e ha raggiunto il suo obiettivo in soli 15 minuti

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L'anno scorso è uscito Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged, un remake 4K completamente rinnovato della classica avventura punta e clicca di Charles Cecil. Il gioco è stato un enorme successo, prima su Kickstarter e poi al momento del suo rilascio generale (sia digitale che in formato fisico), e ora tocca a Revolution Software tentare la fortuna con una campagna per portare a termine il secondo titolo della serie, anch'esso rimasterizzato: Broken Sword: Smoking Mirror: Reforged.

La campagna Kickstarter è stata lanciata oggi con un obiettivo di £50.000 per il progetto (circa €57.000), offrendo una copia digitale o fisica di un'edizione da collezione del gioco a coloro che contribuiscono con importi vari al progetto. E il successo è stato travolgente. L'obiettivo di £50.000 è stato raggiunto entro 15 minuti dall'inizio della campagna e ora è stato superato di quasi il 700%. È sorprendente che una larga parte dei sostenitori della campagna abbia scelto il livello di contributo più alto: una sontuosa edizione da collezione ricca di contenuti fisici (inclusa la colonna sonora del gioco su vinile), firmata personalmente dallo stesso Charles Cecil.

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Cecil ha colto l'occasione per ringraziare i fan per la loro pronta risposta con un messaggio che lasciava intendere il desiderio di continuare a portare i giochi della serie agli attuali standard di qualità. E chissà, forse un giorno potremmo vedere una Spada Spezzata 6...

"Grazie mille per l'straordinario supporto che ci avete dato per questo progetto in così poco tempo. È un enorme privilegio che tu abbia tanta fiducia in noi.

La tua passione per i nostri giochi ci rende davvero orgogliosi. Promettiamo di ricompensarti con giochi davvero fantastici ora e in futuro."

Sosterrete il Kickstarter di Spada Spaccata: Lo Specchio Fumante - Reforged?