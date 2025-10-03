La campagna Kickstarter per Starfinder: Afterlight, il CRPG basato sul gioco di ruolo spaziale spin-off di Pathfinder, inizia il 7 ottobre

I fan e gli sviluppatori con la passione per i cRPG devono molto a Larian per aver rilanciato il genere con Baldur's Gate 3 a livelli senza precedenti. È grazie alla sua popolarità (e al fatto che i giochi di ruolo, come Dungeons and Dragons, sono più vivi che mai) che ora abbiamo molti progetti interessanti in fase di sviluppo, ma pochi interessanti come Starfinder: Afterlight.

Sviluppato da Epitellers Entertaiment, il gioco è stato svelato quest'estate con un primo teaser piuttosto regale, che aveva un sacco di assi nella manica. Ma ora è il momento di mostrare un vero supporto per il gioco (anche se aggiungerlo alla tua lista dei desideri aiuta sempre) perché in questo momento la campagna Kickstarter del gioco è appena iniziata. Dal 7 ottobre al 7 novembre rimarrà attivo, e chi sosterrà il progetto a partire da 30 euro riceverà una copia digitale del gioco, dopodiché le ricompense di livello includono il coinvolgimento diretto nello sviluppo come l'accesso alla closed beta, la possibilità di nominare un NPC, l'inclusione di un gatto del sostenitore e opzioni di ritratto personalizzate.

Starfinder: Afterlight è un videogioco di ruolo a turni ricco di narrativa ambientato nell'universo TTRPG di Starfinder e basato sulle regole della Seconda Edizione. In esso, un equipaggio di improbabili alleati deve unirsi per salvare il loro capitano scomparso, mentre affrontano una minaccia nello spazio profondo che minaccia tutta l'esistenza nel cosmo.

Finora sono stati rivelati quattro personaggi principali: Kole (classe: Soldato, doppiato da Fred Tatasciore), Tycho (classe: Agente, doppiato da Inel Tomlinson), Lu-323 (classe: Emissario, doppiato da Melissa Medina) e Sterling (classe: Solarian, doppiato da James Alexander). Il capitano scomparso, Khali, sarà doppiato da Carolina Ravassa: tutto il casting vocale sarà diretto dal celebre Neil Newbon (Baldur's Gate 3, Resident Evil Village, Dead Take).

"Siamo entusiasti di rivelare di più del nostro incredibile cast con il lancio della nostra campagna Kickstarter. Con Neil Newbon come doppiatore e attori e attrici così talentuosi che danno vita ai personaggi di Starfinder: Afterlight, è un vero onore", afferma Ricard Pillosu, CEO e co-fondatore di Epictellers. "Abbiamo ancora altri membri del cast da annunciare: rimanete sintonizzati per altre sorprese e sosteneteci su Kickstarter per aiutarci a creare il miglior gioco di Starfinder mai creato!"

Puoi dare un'occhiata alla campagna Kickstarter di Starfinder: Afterlight a questo link, e anche goderti il suo nuovo trailer e gli schizzi di design e gli screenshot qui sotto.