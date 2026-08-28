La campionessa del mondo spagnola Esther González cancella tutte le foto di sua moglie e del bambino dopo essere entrata nella lega saudita
Esther Gonzále lasciò il Gotham FC dicendo di aver bisogno di una pausa temporale, ma poco dopo si unì ad Al Qadsiah.
Esther González, calciatrice spagnola di 33 anni, campionessa del mondo nel 2023, ha lasciato il club della National Women's Soccer League NJ/NY Gotham FC e si è unita all'Al Qadsiah FC dall'Arabia Saudita, nella recentemente creata Saudi Women's Premier League (lanciata a settembre 2022, la sua nuova squadra si è classificata quarta la scorsa stagione). La sua firma ha creato una grande controversia, poiché González, che è gay, si è unita alla lega di un paese che vieta e persegue la comunità LGBTQ+.
La sua firma ha anche sollevato qualche sospetto perché, quando González aveva concordato con il club di New York di rescindere il suo contratto un anno prima, aveva citato "questioni personali" e si sarebbe temporaneamente allontanata dal calcio. Tuttavia, un mese dopo ha firmato con Al Qadsiah, dove raddoppierà il suo stipendio, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo (ha guadagnato €480.000 negli Stati Uniti).
Peggio ancora, i fan hanno presto scoperto che aveva cancellato tutte le foto della moglie e del figlio di otto mesi dai social media. Alcuni pensano che tema possibili ripercussioni nel paese anti-LGBTQ+, o forse il club l'abbia costretta a farlo per precauzione; ci sono state segnalazioni di turisti stranieri arrestati per i loro post sui social media.