La campionessa del mondo spagnola Esther González cancella tutte le foto di sua moglie e del bambino dopo essere entrata nella lega saudita

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Esther González, calciatrice spagnola di 33 anni, campionessa del mondo nel 2023, ha lasciato il club della National Women's Soccer League NJ/NY Gotham FC e si è unita all'Al Qadsiah FC dall'Arabia Saudita, nella recentemente creata Saudi Women's Premier League (lanciata a settembre 2022, la sua nuova squadra si è classificata quarta la scorsa stagione). La sua firma ha creato una grande controversia, poiché González, che è gay, si è unita alla lega di un paese che vieta e persegue la comunità LGBTQ+.

La sua firma ha anche sollevato qualche sospetto perché, quando González aveva concordato con il club di New York di rescindere il suo contratto un anno prima, aveva citato "questioni personali" e si sarebbe temporaneamente allontanata dal calcio. Tuttavia, un mese dopo ha firmato con Al Qadsiah, dove raddoppierà il suo stipendio, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo (ha guadagnato €480.000 negli Stati Uniti).

Peggio ancora, i fan hanno presto scoperto che aveva cancellato tutte le foto della moglie e del figlio di otto mesi dai social media. Alcuni pensano che tema possibili ripercussioni nel paese anti-LGBTQ+, o forse il club l'abbia costretta a farlo per precauzione; ci sono state segnalazioni di turisti stranieri arrestati per i loro post sui social media.