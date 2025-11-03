La campionessa delle WTA Finals Coco Gauff subisce una sconfitta al primo turno, Anisimova e Keys lottano per la sopravvivenza oggi

HQ

Le WTA Finals sono in corso a Riyadh e si è giocata la prima partita della fase a gironi. Il finale di stagione della stagione tennistica femminile vede le migliori otto giocatrici dell'anno in due gironi da quattro, con le due migliori di ogni girone che passano alle semifinali. Dopo le partite dello scorso fine settimana, Aryna Sabalenka e Jessica Pegula guidano nel gruppo Steffi Graff, e Iga Swiatek e Elena Rybakina guidano nel gruppo Serena Williams.

Coco Gauff, vincitrice dello scorso anno, dieci anni più giovane di Pegula, è stata sconfitta dalla sua connazionale americana Pegula in tre set, 6-3, 6-7 (4), 6-2. Amanda Anisimova e Madison Keys, che hanno perso al primo turno, si incontreranno più tardi oggi in un duello da vincere se vogliono continuare nel percorso per le semifinali.

Programma delle WTA Finals per la partita 2/3 della fase a gironi

Martedì 3 novembre



Iga Swiatek contro Elena Rybakina: 15:00 CET



Amanda Anisimova contro Madison Keys: 16:30 CET



Mercoledì 4 novembre



Coco Gauff contro Jessica Paolini: 15:00 CET



Aryna Sabalenka contro Jessica Pegula CET

