La campionessa di tennis Coco Gauff si esprime contro gli omicidi dell'ICE: "Le persone non dovrebbero morire per strada solo per esistere"

Coco Gauff, numero 4 al mondo e una delle migliori giocatrici a partecipare ai Masters 1.000 Dubai Championships, è stata interrogata sugli eventi recenti che si stanno svolgendo nel suo paese, gli Stati Uniti, e ha detto che "non è davvero favorevole", e che "non penso che la gente debba morire per strada solo per esistere". riferendosi ai recenti omicidi di cittadini da parte delle sparatorie anti-immigrazione dell'ICE.

"Tutto quello che succede negli Stati Uniti, ovviamente non sono davvero d'accordo. Non penso che la gente debba morire per strada solo per esistere. Non mi piace quello che sta succedendo", ha detto Gauff a Dubai. "Penso che per me sia difficile a volte svegliarmi e vedere qualcosa perché tengo molto al nostro paese. Penso che per qualche motivo la gente pensi che non lo faccio, ma invece sì.

"Sono molto orgoglioso di essere americano. Ma penso che quando vieni da qualsiasi paese, non devi rappresentare tutti i valori di ciò che accade nella leadership. Penso che ci siano molte persone lì che credono nelle cose in cui credo io, e credono nella diversità e nell'uguaglianza. Quindi, spero che, con il progredire del futuro, potremo tornare a quei valori".

Come sottolinea The Guardian, la ventunenne ha spesso alzato la voce per protestare su questioni sociali, come il genocidio a Gaza o le proteste di Black Lives Matter, tenendo un discorso quando aveva solo 16 anni. Sua nonna, Yvonne Lee Odom, contribuì a desegregare le scuole pubbliche di Delray Beach, Florida, negli anni '60.

Gauff, vincitrice di due Grand Slam (US Open 2023 e Roland Garros 2025), è attualmente la migliore giocatrice americana nel ranking WTA, classificata quarta davanti alle sue connazionali Jessica Pegula e Amanda Anisimova. Gauff debutta ai 32 di finale del Dubai Championships contro Anna Kalinskaya, intorno alle 10:20 di martedì.

Ai Giochi Olimpici Invernali in Italia, altri atleti americani si sono espressi sulle ingiustizie sociali nel loro paese d'origine, nonostante le critiche ricevute da Donald Trump.