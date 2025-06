La cancellazione di The Wheel of Time non è stata dovuta a valutazioni negative

HQ

Nonostante sia stata una delle serie fantasy di punta di Amazon per molto tempo, il mese scorso hanno annunciato che The Wheel of Time è ora ufficialmente cancellato. La serie è stata vista come un progetto di prestigio nello stile di The Lord of the Rings: The Rings of Power, ma non sarà rinnovata per una quarta stagione.

L'annuncio ha sollevato diverse domande, soprattutto perché la terza stagione appena conclusa è stata accolta calorosamente dai fan dell'amata serie di libri di Robert Jordan. Cosa è andato storto in realtà? Secondo lo showrunner della serie, Rafe Judkins, non si tratta di una questione di scarso interesse da parte del pubblico. In una dichiarazione, spiega che la serie ha avuto un impatto globale con un alto numero di spettatori; "È stato visto da un numero enorme di persone in tutto il mondo".

Si riferisce ai dati Nielsen che confermano che la serie è stata nella loro top 10 per oltre 20 settimane, un risultato che Judkins ritiene "pochissimi spettacoli siano stati in grado di eguagliare nell'ultimo decennio".

Allora perché è andata a finire così? Beh, anche se i dati di ascolto sono stati impressionanti, è stato il budget a mettere i bastoni tra le ruote. Gli alti costi di produzione sembrano essere diventati un fardello troppo pesante da sopportare, anche per un gigante come Amazon. Tuttavia, Judkins ha ancora qualche speranza che un'altra società voglia rilevare la serie:

"Quindi chi lo sa? ForseThe Wheel of Time show farà quello che i libri sono sempre riusciti a fare sin dal primo giorno: sfidare le definizioni tradizionali di "inizio" e "fine". Spero proprio che lo faccia, perché questa serie di libri e questi fan meritano di vedere la storia finita".

In altre parole: forse The Wheel of Time si rivolgerà altrove.