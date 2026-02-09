La candidatura della celebrità olimpica Jutta Leerdam alla medaglia d'oro inizia questo pomeriggio

HQ

Jutta Leerdam è una delle atlete più famose ai Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina. Il pattinatore di velocità olandese di 27 anni, che ha vinto l'argento nei 1000m a Pechino 2022, nonché campione mondiale di sprint 2022 nei 500 e 1000m e due volte campione mondiale di distanza singola, è una grande celebrità nei Paesi Bassi e all'estero... molto conosciuta per la sua relazione con lo youtuber e pugile Jake Paul dal 2023.

A Milano-Cortina, è una delle favorite per la medaglia d'oro nei 1000m e nei 500m, dove parteciperà lunedì pomeriggio. I 1000m di pattinaggio di velocità femminile iniziano alle 17:30 CET, 16:30 GMT. Ricorda che puoi seguire alcuni eventi dei Giochi Olimpici Invernali sul tuo emittente pubblico, o l'intero evento su HBO Max.

Leerdam parteciperà anche ai 500m femminili, che si terrà domenica 15 febbraio alle 17:00 CET, 16:00 GMT.

Tuttavia, è in competizione con una delle sue connazionali: Femke Kok, che attualmente guida la classifica mondiale ISU nei 500m e 1000m, e ha vinto tutte e tre le distanze di velocità alle selezioni olimpiche olandesi prima dei Giochi.

Jutta Leerdam, una celebrità delle Olimpiadi Invernali con qualche controversia

Sebbene Jutta Leerdam sia una delle principali speranze dei Paesi Bassi per la medaglia d'oro, è stata anche piuttosto controversa per la sua decisione di non partecipare alle conferenze stampa o ai media, ma di comunicare direttamente tramite i social media con i suoi 5,2 milioni di follower su Instagram.

Il fatto che sia andata in Italia con il suo jet privato e non con il resto della squadra, e ovviamente la sua relazione con il noto youtuber e pugile pro-Trump Jake Paul, l'hanno trasformata in una figura divisiva nei Paesi Bassi. Certo, una medaglia d'oro cambierebbe tutto questo, e lo sapremo questo pomeriggio...