La cantante israeliana Noa Kirel prende in giro la nazionale spagnola nella nuova canzone "Think you're Messi"

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La cantante israeliana Noa Kirel, nota per la sua partecipazione all'Eurovision 2023, dove si è classificata terza, ha pubblicato una nuova canzone, intitolata "Think You're Messi", in cui prende in giro la nazionale spagnola: nel video gioca come portiere, indossando un top corto argentino, parando senza sforzo ogni rigore di una giocatrice spagnola (in realtà, Il calciatore israeliano Dan Ovadia indossa la maglia ufficiale della Coppa del Mondo di Adidas, che collabora al video).

La canzone, pubblicata il 7 luglio, ha già oltre 1,1 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre una versione breve su Instagram è diventata virale questa settimana.

La metafora è chiara: la Spagna è uno dei paesi che è stato e continua a essere più criticoriguardo al genocidio israeliano a Gaza e all'occupazione della Palestina, mentre l'Argentina è stata molto più favorevole a Israele (Netanyahu ha recentemente detto che "Milei è un grande amico di Israele").

La canzone e il video sembrano anche essere una collaborazione con Adidas Israel, pubblicati proprio mentre si giocano i quarti di finale della Coppa del Mondo. Va ricordato che Israele non si è qualificato per la Coppa del Mondo dopo essere stato sconfitto 3-0 dall'Italia nell'ottobre 2025. Se Israele si fosse qualificato, sarebbe stato estremamente improbabile che la FIFA avrebbe vietato il paese, come ha fatto e continua a fare con Russia e Bielorussia: la FIFA ha multato Israele con €164.272, £141.700 per razzismo, ma non ha agito riguardo alle squadre che hanno nella Cisgiordania occupata.

La Spagna giocherà il suo quarto di finale contro il Belgio stasera (21:00 CEST, 20:00 BST); se vincessero affronteranno la Francia in semifinale martedì.