La canzone di Jack Black A Minecraft Movie Steve's Lava Chicken è una hit della Top 40 del Regno Unito

A Minecraft Movie Continua ad essere un immenso successo, con il film che ora supera i 700 milioni di dollari al botteghino globale e sta per diventare un miliardo di dollari di guadagni. Ma la vendita dei biglietti e gli incassi non sono l'unico luogo in cui il film ha avuto successo, poiché una delle tante esibizioni musicali del film ha ormai fatto la storia nelle classifiche ufficiali del Regno Unito.

Official Charts rileva che Steve's Lave Chicken, interpretato da Jack Black, si è guadagnato un posto nella Official Top 40 Singles Chart nell'ultima settimana, raggiungendo il 21° posto nella lista. Questo è in aumento rispetto alla 77esima, che deteneva in precedenza, dimostrando che l'interesse per la canzone è cresciuto solo nel tempo.

La parte davvero interessante di questo disco è che è anche un Top 40 primo, poiché la sua durata di 34 secondi lo rende il più breve Top 40 charter fino ad oggi, battendo Jonny Trunk & Wisbey The Ladies' Bras (che era lungo 36 secondi) quando era entrato in classifica nel 2007 e ha raggiunto un picco del 27° posto nella lista.

Questo è anche il successo più performante di Black fino ad oggi, poiché la sua ultima canzone più accolta in classifica è stata Tenacious D di Pod, che ha raggiunto il 24° posto nel 2006, con The Super Mario Bros. Movie di Peaches che si è piazzato al 28° posto al suo apice nel 2023.

