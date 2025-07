La canzone più famosa di A Minecraft Movie è ora disponibile in Minecraft

HQ

Mi sento un po' in imbarazzo per aver scritto a memoria il testo nell'intestazione. Ehi, quando una canzone si attacca, si attacca, ho ragione? Lava Chicken è la canzone più breve ad entrare nella top 100 di Billboard e la sua popolarità le ha permesso di uscire dai confini del film e di entrare nel giocoA Minecraft Movie su cui si basa.

Come notato da Dexerto, Lava Chicken è disponibile come parte dell'aggiornamento 1.21.94 di Minecraft. La canzone è disponibile per essere riprodotta più e più volte grazie al fatto che si trova sul disco musicale Lava Chicken di Hyper Potions.

Questo disco offre una versione remixata della canzone originale, che rimane orecchiabile come il testo eccentrico di Jack Black e sarà senza dubbio utilizzata per trollare i tuoi amici posizionando un carillon dietro le pareti della loro casa.

Per ottenere il disco musicale di Lava Chicken, tutto ciò che devi fare è sconfiggere un cucciolo di zombie in cima a un pollo, noto anche come Chicken Jockey. Minecraft sembra aver combinato i momenti più memorabili da A Minecraft Movie in un unico disco musicale.

