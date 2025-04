La canzone Steve Lava Chicken di Jack Black da A Minecraft Movie sfonda la Billboard Hot 100

HQ

Di recente, abbiamo riportato la notizia che la canzone Steve's Lava Chicken di A Minecraft Movie è riuscita a entrare nella classifica Top 40 del Regno Unito, battendo un record essendo la canzone più breve ad essere mai entrata in questa lista allo stesso tempo. Ci è voluto un po' più di tempo, ma la canzone ha anche violato la classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti.

La canzone ha raggiunto il 78° posto nella lista, essendo questa la sua prima settimana in classifica. Come ci si aspetterebbe, questo significa anche che la canzone è la più breve di sempre in classifica in questa lista, cosa particolarmente impressionante in quanto ha spodestato canzoni di Miley Cyrus, Drake, Charli XCX e persino nuove aggiunte alle classifiche come Headphones On di Addison Rae.

Hai già visto A Minecraft Movie e pensi che Steve's Lava Chicken sia degno di tanto successo?

