La capitana dell'hockey su ghiaccio della squadra USA, Hilary Knight, definisce la battuta di Trump di cattivo gusto e difende la squadra maschile

Gli Stati Uniti hanno vinto 33 medaglie ai Giochi Olimpici Invernali del 2026, 18 ori, inclusi entrambi nell'hockey su ghiaccio, sia per squadre maschili che femminili, battendo i vicini canadesi in entrambi i casi. Donald Trump ha personalmente chiamato la squadra maschile per congratularsi con loro, dicendo che avrebbe dovuto chiedere anche alle loro controparti femminili, altrimenti "probabilmente sarebbe stato messo sotto impeachment".

La battuta discriminatoria e sessista di Trump ha portato ovvie critiche al presidente degli Stati Uniti ma anche alla squadra maschile, dopo che alcuni giocatori hanno riso delle osservazioni di Trump. Quando la squadra femminile ha finalmente ricevuto un invito a partecipare al discorso sullo Stato dell'Unione di Trump a Washington DC martedì, ha rifiutato.

Ora, il capitano dell'hockey su ghiaccio Hilary Knight ha attaccato Trump per i suoi commenti, ma ha difeso i loro omologhi maschi. "È stata una battuta un po' sgradevole, e purtroppo questo sta oscurando gran parte del successo, il successo di solo donne alle Olimpiadi che hanno portato per il Team USA e hanno ottenuto imprese incredibili per la medaglia d'oro", ha detto Knight a ESPN.

"Le donne non sono inferiori, e i loro successi non dovrebbero essere oscurati da nulla se non da quanto sono grandi", ha aggiunto Knight, sperando che questa controversia diventi "un buon punto di apprendimento per concentrarsi davvero su come parliamo di noi donne, non solo nello sport ma anche nell'industria".

Infine, Knight ha difeso la squadra maschile di hockey su ghiaccio nonostante le risate per la battuta di Trump, dicendo che si trovavano in una situazione difficile e che avevano ricevuto un autentico livello di sostegno e rispetto, "oscurati da una rapida mancanza di tempo".