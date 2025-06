La carne di Skag è tornata nel menu del nuovo libro di cucina Borderlands

HQ

Abbiamo visto molto dell'universo Borderlands da quando è arrivato per la prima volta nel 2009. Ne ho sentito parlare molto, anche. Psicopatici che urlano di essere il conduttore del treno della cacca, e tutto il resto. Ma non abbiamo mai avuto la possibilità di assaggiare ciò che l'universo Borderlands ha da offrire. Cioè, fino ad ora.

Proveniente dagli autori Jarrett Melendez e Jordan Alsaqa, Eat the Borderlands: One Loader Bot's Culinary Tour Through Pandora and Beyond ci porta in un viaggio attraverso la galassia che sicuramente ecciterà le nostre papille gustative.

C'è un'ampia varietà di ricette in offerta, con guide dettagliate su come prepararle da soli. Dalla colazione al cucchiaio grasso di Strongfork ai biscotti con gocce di cioccolato di Tiny Tina, questo libro di cucina ti farà sentire come se avessi appena trovato una chiave d'oro per lo scrigno del bottino della prelibatezza.

Con note di molti volti riconoscibili come Jack il Bello, Moxxi, Claptrap e altri, oltre a illustrazioni dei personaggi e foto di ogni ricetta (per farti sapere che la stai facendo bene o molto, molto sbagliata), Eat the Borderlands spera di aiutarti a passare il tempo e mantenere la pancia piena mentre aspettiamo Borderlands 4 questo settembre.

Eat the Borderlands arriva il 29 luglio.