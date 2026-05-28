La Casa Bianca definisce Harambe un "Vero Patriota"

HQ

Sono passati dieci anni da quando Harambe è stato ucciso a colpi di pistola allo zoo di Cincinnati dopo che un bambino è riuscito a intrufolarsi nel suo recinto. L'incidente è diventato un fenomeno globale, e ora la Casa Bianca ha celebrato l'anniversario con un post sui social media che descrive il gorilla come un "vero patriota".

Il post recita:

"Tutti ricordano dove erano quando hanno sentito la notizia. E in qualche modo, dieci anni dopo, la sua eredità vive ancora. Sparita, ma mai dimenticata. Riposa tranquillo, vero patriota."

Negli anni successivi all'incidente, Harambe divenne un fenomeno ricorrente su internet, dove la gente scherzava liberamente su meme, tributi e discussioni su zoo e sicurezza. Ci si potrebbe però chiedere perché un account ufficiale governativo sui social media abbia ora scelto di mettere in evidenza questo fenomeno.