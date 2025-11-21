La Casa Bianca difende il commento di Trump sul "maialino" definendolo "rispettoso" dicendo che è "onesto in faccia"

HQ

Il commento di Trump sul "maiale" ha fatto notizia ultimamente. Ora, Leavitt ha detto ai giornalisti che il commento rifletteva la "franchezza e apertura" di Trump, sostenendo che l'approccio diretto del presidente è "molto più rispettoso di quanto si è visto nell'ultima amministrazione."

"Guarda, il presidente è molto franco e onesto con tutti in questa stanza," disse Leavitt. "Smaschera le fake news quando le vede. Si innervosisce con i giornalisti quando menti su di lui... ma offre anche un accesso senza precedenti alla stampa."

"Rispettoso" essendo "onesti in faccia"

Karoline Leavitt ha sottolineato che la schiettezza di Donald Trump dovrebbe essere apprezzata come prova di trasparenza, aggiungendo: "Essere franci, aperti e onesti in faccia... è francamente molto più rispettoso."

La dichiarazione arriva dopo diversi incontri tesi tra Trump e giornaliste donne negli ultimi giorni, tra cui Mary Bruce della ABC, che ha chiesto informazioni sui fascicoli Epstein durante un evento stampa con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

Trump ha criticato Bruce e la sua rete, definendo ABC "pessima" e mettendone in dubbio la credibilità. La Casa Bianca aveva precedentemente rilasciato una dichiarazione in cui sosteneva che Lucey si fosse comportata "in modo inappropriato e non professionale", senza specificare ulteriormente.