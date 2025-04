La Casa Bianca difende l'errore di deportazione in mezzo a una crescente reazione legale Nonostante le ordinanze dei tribunali e gli appelli internazionali, un padre del Maryland deportato ingiustamente in El Salvador potrebbe non tornare mai più negli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e Salvador. La Casa Bianca è ferma sulla sua posizione dopo aver espulso per errore Kilmar Abrego Garcia, un salvadoregno con protezione legale che viveva nel Maryland con la sua famiglia. Sebbene i documenti del tribunale riconoscano che un errore amministrativo ha portato alla sua rimozione, i funzionari insistono sul fatto che sia collegato alla banda MS-13, un'affermazione che i suoi avvocati continuano a contestare. Ora detenuto in una prigione di El Salvador, il caso di Garcia ha suscitato indignazione in tutto il sistema legale statunitense. Con i giudici che mettono in discussione la sfida dell'amministrazione ai soggiorni di deportazione, funzionari di alto livello statunitensi e salvadoregni non mostrano segni di cedimento, trasformando una tragedia personale in un punto di crisi politica. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Donald Trump e Nayib Bukele // Shutterstock