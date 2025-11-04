La Casa Bianca impedisce a Nvidia di vendere il miglior chip AI alla Cina

HQ

L'amministrazione Trump non permetterà a Nvidia di vendere il suo chip di intelligenza artificiale più avanzato, noto come Blackwell, alla Cina, ha confermato martedì la Casa Bianca, come riportato da Reuters.

"Per quanto riguarda i chip più avanzati, il chip Blackwell, non è qualcosa che siamo interessati a vendere alla Cina in questo momento", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt durante una conferenza stampa.

L'annuncio rafforza gli sforzi degli Stati Uniti per limitare l'accesso della Cina ai semiconduttori all'avanguardia e mantenere un vantaggio tecnologico nell'intelligenza artificiale e nel supercalcolo.

Trump dice che le patatine Blackwell rimarranno negli Stati Uniti

La decisione fa seguito alle osservazioni del presidente Donald Trump, che domenica ha dichiarato che i chip AI più potenti del mondo saranno riservati alle aziende americane e tenuti fuori dalla Cina e da altri paesi.

Da agosto sono cresciute le speculazioni sul fatto che l'amministrazione avrebbe approvato le esportazioni di una versione ridotta del chip Blackwell. Trump aveva anche suggerito che avrebbe potuto discutere le esportazioni di chip con il presidente cinese Xi Jinping durante il loro recente vertice in Corea del Sud, ma in seguito ha confermato che la questione non è stata sollevata.

Nvidia, il produttore di chip di maggior valore al mondo, ha dovuto affrontare regole di esportazione più severe da quando Washington ha limitato per la prima volta le vendite di chip AI alla Cina nel 2022, costringendo l'azienda a progettare modelli declassati per il mercato cinese.