La Casa Bianca propone tagli profondi alla NASA nonostante l'aumento dei finanziamenti da parte di Artemis
La NASA affronta una riduzione del budget del 23% mentre il programma Artemis acquisisce priorità rispetto alle missioni scientifiche.
La Casa Bianca ha proposto un taglio drastico del 23% al bilancio della NASA per l'anno fiscale 2027, pur aumentando i finanziamenti per il suo programma lunare di punta Artemis.
Il piano taglierebbe il finanziamento complessivo di 5,6 miliardi di dollari, con la divisione scientifica dell'agenzia che affronterebbe l'impatto più pesante. Quasi la metà del suo budget scientifico potrebbe essere eliminata, mettendo a rischio più di 40 missioni nell'astrofisica, nell'eliofisica e nell'esplorazione planetaria.
Al contrario, il programma Artemis (centrale per le ambizioni statunitensi di riportare gli esseri umani sulla Luna) ricevette ulteriori 731 milioni di dollari, portando il finanziamento totale a circa 8,5 miliardi di dollari. L'investimento mira a lander lunari, tute spaziali e infrastrutture necessarie per una presenza a lungo termine sulla Luna.
La proposta evidenzia un crescente divario tra le priorità dei voli spaziali umani e la ricerca scientifica, arrivata pochi giorni dopo che la missione Artemis II aveva attirato l'attenzione globale.
I gruppi di advocacy spaziale hanno fortemente criticato il piano, avvertendo che potrebbe minare la leadership statunitense nella scienza spaziale. Organizzazioni come The Planetary Society hanno descritto i tagli come una "minaccia esistenziale."
Nonostante le preoccupazioni, la proposta affronta un percorso difficile al Congresso. Tagli simili sono stati respinti lo scorso anno con opposizione bipartisan, e si prevede che i legislatori dovranno nuovamente opporsi.