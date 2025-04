La Casa Bianca punta al nuovo capo della difesa mentre emerge la seconda fuga di notizie

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . In mezzo a un turbinio di polemiche e partenze improvvise, la Casa Bianca avrebbe avviato gli sforzi per sostituire il segretario alla Difesa Pete Hegseth, secondo un funzionario statunitense che non era autorizzato a parlare pubblicamente (tramite NPR).

La mossa segue le crescenti preoccupazioni per il suo presunto uso improprio di piattaforme di messaggistica crittografate per condividere piani militari sensibili, incluso un secondo caso in cui i dettagli degli attacchi pianificati in Yemen sono stati passati a una chat di gruppo privata. Puoi leggere di più qui.

L'incidente, insieme all'improvviso esodo di diversi consiglieri di alto livello, ha dipinto un quadro di crescenti disordini all'interno del Dipartimento della Difesa. A porte chiuse, i funzionari sembrano sempre più ansiosi per le implicazioni di queste violazioni per la sicurezza nazionale.