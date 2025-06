La Casa Bianca si unisce all'osservazione di "papà" Trump dopo il vertice della NATO

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . La Casa Bianca si è affidata a un soprannome inaspettato per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che il segretario generale della NATO Mark Rutte lo ha scherzosamente definito "papà" durante la sua recente apparizione al vertice.

"In Europa, a volte sento i paesi dire: 'Ehi, Mark, gli Stati Uniti rimarranno con noi?' E ho detto che suona un po' come un bambino piccolo che chiede a suo padre: 'Ehi, stai ancora con la famiglia?' ", ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte. "Quindi, in questo senso, ho usato papà, non è che chiamassi papà il presidente Trump".



Il video mostra Trump che arriva alla riunione della NATO, sulle note di "Hey Daddy (Daddy's Home)". Mentre Rutte ha poi chiarito che il suo commento rifletteva il modo in cui gli alleati europei vedono la leadership americana, la risposta della Casa Bianca è sembrata abbracciare l'etichetta.