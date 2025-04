La Casa Bianca stringe la morsa sull'accesso della stampa e scuote i membri del pool

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Con una mossa che continua a suscitare dibattito, la Casa Bianca ha annunciato una nuova politica che rimuove i servizi di stampa, tra cui Reuters e Bloomberg, dai loro soliti posti permanenti nel pool della stampa.

Questa decisione fa parte di uno sforzo per affermare un maggiore controllo su quali canali possono coprire il presidente Trump su base giornaliera. Storicamente, i servizi via cavo hanno fornito aggiornamenti cruciali in tempo reale a una vasta rete di media globali e mercati finanziari.

Tuttavia, con il nuovo sistema, queste organizzazioni ruoteranno con altri punti vendita, riducendo il loro accesso continuo. I critici sostengono che questo limita l'accesso del pubblico alle notizie indipendenti, in particolare dopo una sentenza del tribunale a favore di AP, precedentemente esclusa dal pool.