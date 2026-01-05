La casa di JD Vance in Ohio presa di mira durante un'effrazione notturna

HQ

Un'effrazione notturna nella casa del vicepresidente JD Vance a Cincinnati ha scatenato un'indagine sulla sicurezza dopo che i vetri della proprietà sono stati infranti, hanno riferito le autorità lunedì. Un uomo è stato trattenuto in relazione all'incidente.

Agenti del Servizio Segreto USA hanno dato l'allarme poco dopo mezzanotte dopo aver avvistato una persona fuggire dalla residenza, secondo i resoconti locali. La polizia è stata chiamata sulla scena intorno alle 00:15 e è rimasta nella proprietà per diverse ore mentre metteva in sicurezza l'area e valutava i danni.

Vance non si trovava nella casa dell'Ohio in quel momento. La sua residenza principale è a Washington DC, anche se di recente aveva trascorso diversi giorni nella proprietà di cinque camere da letto a Cincinnati prima di partire domenica pomeriggio, secondo i media locali.

La sicurezza intorno alla casa del vicepresidente era già stata rafforzata negli ultimi giorni, con le autorità cittadine che hanno chiuso le strade vicine e allestito posti di blocco tra il 29 dicembre e il 4 gennaio durante il suo soggiorno.

Le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli sul movente del sospetto né sul fatto che siano stati causati ulteriori danni. L'indagine è in corso...

JD Vance su X:

Apprezzo tutti gli auguri per l'attacco a casa nostra. Per quanto ne so, una persona fuori di testa ha cercato di entrare sfondando i finestrini. Sono grato ai servizi segreti e alla polizia di Cincinnati per la rapidità di intervenire. Non eravamo nemmeno a casa, eravamo già tornati a DC. Una richiesta ai media: cerchiamo di proteggere i nostri figli il più possibile dalle realtà di questa vita di servizio pubblico. In questa luce, sono scettico sul valore mediatico di intuffare immagini della nostra casa con buchi nelle finestre.