La casa di Walter White a Breaking Bad è ancora in vendita, con un enorme calo di prezzo
La casa era precedentemente messa in vendita per 4 milioni di dollari, e ora è a un prezzo molto più accessibile.
La proprietaria di casa Joanne Padilla ha vissuto un'esperienza che ha cambiato la vita quando ha permesso che la sua casa venisse usata come set per la residenza White a Breaking Bad. Lei o chiunque altro sapeva davvero quanto sarebbe stato un fenomeno lo show, e ancora oggi la casa riceve in media centinaia di visite da parte dei fan.
L'anno scorso, Padilla mise in vendita la proprietà per ben 4 milioni di dollari dopo essere stato consigliato da un agente immobiliare fuori stato che aveva già venduto famose proprietà di Hollywood. Il problema, come spiegò Padilla a Pop CultureNew s, era che, dato che la casa non era a Hollywood, ma in New Mexico, il prezzo di 4 milioni di dollari era semplicemente troppo da chiedere, anche per i fan di Breaking Bad.
Ora, la casa si sta vendendo a un prezzo molto più accessibile di 400.000 dollari USA. Non troverai la pizza che Walter White ha vomitato sul tetto a quel prezzo, ma avrai la famosa residenza dei White, completa di elegante interno e di famosità esterna.
La casa non può essere trasformata in un museo, ma ora potrebbe diventare la tua residenza permanente. Dovrai solo stare attento a molti turisti, potenziali lanciatori di pizza e orsacchiotti che cadono dal cielo.