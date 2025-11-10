La catena di hamburger australiana costretta ad aggiornare la promozione che offre hamburger gratis dopo il podio di Oscar Piastri

HQ

La recente caduta di Oscar Piastri in Formula 1 ha portato la catena di hamburger australiana Grill'd a cambiare una promozione, che prometteva hamburger bonus gratuiti il giorno dopo che Piastri aveva raggiunto un podio in Formula 1. Ora, la catena offrirà un hamburger gratuito ogni lunedì dopo le gare degli Oscar, indipendentemente dal risultato, come notato da Motorsport.

Piastri ha avuto un inizio di stagione spettacolare, con vittorie o podi quasi ogni weekend di Gran Premio. Tuttavia, dalla scorsa estate, il suo livello è diminuito, al punto che non ha raggiunto alcun podio dopo che è stata fatta la promozione dell'offerta, che ha costretto la catena di ristoranti ad aggiornare le regole.

Ciò significa che gli amanti degli hamburger in Australia avranno la possibilità di mangiare il Piastriburger (un tortino di manzo Wagyu premium su un panino al carbone con maionese al chipotle OP sovralimentato, pancetta croccante, cheddar invecchiato, carota grattugiata, lattuga e cipolla spagnola, servito in una scatola in edizione limitata) gratuitamente lunedì 24 novembre, 1 dicembre e 8 dicembre, dopo il Gran Premio di Las Vegas. Qatar e Abu Dhabi.

L'ultimo podio di Piastri risale al 7 settembre. Da allora, non ha concluso in Azerbaigian, quarto a Singapore, quinto ad Austin, in Messico e in Brasile, il che lo ha costretto a scambiare il posto con il suo compagno di squadra della McLaren Lando Norris nella classifica piloti. Ora è a 24 punti da Lando Norris, quando non molto tempo fa aveva un vantaggio di 34 punti.