La cattedra Leonardo solleva la prospettiva di fusione con Fincantieri

Il presidente del gruppo italiano di difesa e aerospaziale Leonardo ha proposto l'idea di una futura fusione con il costruttore navale statale Fincantieri. Parlando a una conferenza a Milano lunedì, Stefano Pontecorvo ha detto di sperare che le due aziende possano un giorno unirsi.

Rivolgendosi al vicepresidente esecutivo per le operazioni di Fincantieri, Claudio Cisilino, presente in platea, Pontecorvo non ha offerto dettagli se non l'espressione della sua aspirazione. "Spero che un giorno una fusione tra noi possa essere possibile," disse.

Leonardo e Fincantieri, entrambi di proprietà a maggioranza dello Stato italiano, lavorano già insieme a diversi programmi di difesa. Tuttavia, i precedenti tentativi di esplorare una maggiore integrazione industriale si sono bloccati a causa di sensibilità politiche e di priorità strategiche differenti.

Fincantieri ha recentemente segnalato un maggiore focus sull'espansione del suo business della difesa nell'ambito del suo ultimo piano quinquennale, potenzialmente aumentando la sovrapposizione con le attività principali di Leonardo. Qualsiasi fusione probabilmente richiederebbe un'approvazione politica complessa, data l'importanza strategica di entrambi i gruppi.

I commenti rappresentano la più chiara indicazione pubblica finora di una possibile fusione tra due dei maggiori campioni della difesa e dell'industria italiana (Leonardo è il più grande costruttore di armi italiano), anche se tale mossa rimanesse una prospettiva a lungo termine e incerta...