La causa dell'incendio della centrale elettrica di Heathrow non è ancora chiara, afferma il rapporto iniziale

Le ultime notizie sul Regno Unito . Un rapporto provvisorio ha confermato che la causa dell'incendio che ha chiuso l'aeroporto di Heathrow a marzo rimane indeterminata. Se vuoi saperne di più, puoi leggere il report completo qui.

L'incendio in una sottostazione elettrica ha interrotto le operazioni in tutti e quattro i terminal per quasi 18 ore, bloccando migliaia di passeggeri e interrompendo le compagnie aeree in tutta Europa. Le indagini proseguono e un rapporto finale è previsto per giugno.