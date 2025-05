La causa dell'incidente prima della partita Barça-Espanyol, quando un'auto si è schiantata sulla folla

HQ

La partita della Liga tra FC Barcelona e RCD Espanyol, che ha significato la vittoria in campionato per il Barça con una vittoria per 2-0 al Derby, è stata quasi interrotta a causa di un incidente quando un automobilista ha perso il controllo e ha investito una folla di tifosi che camminavano intorno allo stadio di calcio a Cornellà de Llobregat, una città parte dell'area metropolitana di Barcellona. 16 persone sono rimaste ferite, ma per fortuna nessuna in gravi condizioni.

Nonostante i timori di un possibile attacco deliberato proprio prima di un Debry con alta tensione (c'è un'enorme rivalità tra le due squadre del Barcellona), le forze di polizia Mossos d'Esquadra e il presidente catalano Salvador Illa hanno subito detto che l'incidente non è stato intenzionale. Un autista è stato arrestato ed è risultato negativo all'alcol e alle droghe.

"Una persona alla guida di un veicolo su una strada aperta è stata circondata dai tifosi che si dirigevano verso lo stadio e, per qualche motivo ancora poco chiaro, ha accelerato per lasciare il sito", ha detto una fonte della polizia a RTVE. Secondo testimoni e video sui social media, l'auto si è trovata in mezzo alla folla, e decine di tifosi dell'Espanyol iniziano a circondare e spingere l'auto, che poi decolla improvvisamente, abbattendo le persone per diverse decine di metri.

"Dobbiamo determinare perché ha fatto questa manovra", ha detto una fonte della polizia a RTVE. "Si è sentita molestata" dalla situazione, aggiungendo che questo tipo di situazioni non sono rare con la folla, senza decidere che l'errore più grande delle forze di sicurezza è stato non chiudere quella strada.