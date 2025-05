La causa Genki di Nintendo rivela quando è iniziato lo sviluppo di Nintendo Switch 2

HQ

Non è un segreto che Nintendo stesse lavorando all'imminente Nintendo Switch 2 da un bel po' di tempo, soprattutto quando nelle ultime settimane sia da fonti ufficiali che da leak e sottrazioni di fabbrica siamo stati in grado di confermare alcuni componenti di cui si vociferava da diversi anni, come il chip Tegra T239 di Nvidia. Tuttavia, ora abbiamo la finestra esatta in cui l'azienda ha iniziato a lavorare al progetto.

Come vi abbiamo riportato mesi fa, Nintendo ha finalmente deciso di intraprendere un'azione legale contro Genki, l'azienda che produce periferiche con licenza per Switch 2. I documenti allegati alla causa intentata presso il tribunale della California indicano che lo sviluppo è iniziato solo due anni dopo il lancio originale nel 2017.

"Poco dopo l'uscita di Nintendo Switch, Nintendo ha iniziato a pianificare la sua console successiva, con lo sviluppo formale dell'hardware che è iniziato intorno al 2019".

Uno sviluppo abbastanza lungo che, presumiamo, si sia adattato senza problemi alle variazioni del mercato e alle esigenze dei consumatori.

Immaginiamo che, man mano che questo processo tra Nintendo e Genki procede, otterremo nuove informazioni sullo sviluppo e il design della console che non sarebbero disponibili al pubblico, come è accaduto in altri processi come l'acquisto di Activision Blizzard King da parte di Microsoft.