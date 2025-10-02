La causa per bambini nudi dei Nirvana è stata respinta per la seconda volta

HQ

Una delle copertine degli album più famose di tutti i tempi è Nirvana Nevermind, in quanto presenta un bambino che nuota in una piscina completamente nudo e sembra inseguire una banconota da un dollaro su un amo da pesca. L'arte è diventata famosa e anche un po' famigerata a causa del fatto che il bambino in questione - ora adulto - ha cercato di agire contro Nirvana sostenendo che l'immagine è pornografia infantile.

Spencer Elden, la persona in questione, aveva precedentemente intentato una causa che è stata respinta poiché un giudice non riteneva che contenesse alcun motivo per essere materiale pornografico di un bambino. Elden ha poi portato i suoi sforzi altrove e ha pubblicato una seconda causa, anch'essa recentemente respinta.

Secondo BBC News, il giudice Fernando Olguin è giunto alla conclusione che la causa non ha fondamenti in quanto l'immagine in questione è più simile a una "foto di famiglia di un bambino nudo che fa il bagno", piuttosto che a qualcosa di esplicito e in violazione dello statuto sulla pornografia infantile.

Elden sostiene che l'immagine gli ha causato un danno personale, mentreNirvana continua a considerare i suoi sforzi come un "caso senza merito" che ha lo "stigma delle false accuse".

