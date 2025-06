La cerchia ristretta di Khamenei si restringe dopo gli attacchi israeliani La Guida Suprema affronta un crescente isolamento con l'eliminazione dei principali consiglieri militari, sollevando preoccupazioni sulla stabilità dell'Iran.

Ora sappiamo che il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è sempre più isolato dopo che una serie di attacchi israeliani ha eliminato molti dei suoi più stretti consiglieri militari e di intelligence.



"Due cose si possono dire su Khamenei: è estremamente testardo ma anche estremamente cauto. È molto cauto. Questo è il motivo per cui è stato al potere per tutto il tempo che ha", dice Alex Vatanka, direttore dell'Iran Program presso il Middle East Institute di Washington. La perdita di comandanti chiave, compresi quelli che sovrintendono ai programmi missilistici e all'intelligence, ha sconvolto il nucleo decisionale dell'Iran. Con la sua cerchia ristretta indebolita, gli osservatori avvertono dei crescenti rischi di errori di calcolo con l'escalation delle tensioni con Israele. Teheran, Iran - 4 novembre 2022, marcia dell'opposizione contro l'America. Un uomo con in mano una foto dell'ayatollah Khamenei. Un uomo che sostiene il leader della Repubblica islamica dell'Iran // Shutterstock