La chiara maggioranza degli acquirenti Resident Evil Requiem ha effettivamente completato il gioco

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Come probabilmente sapete, è abbastanza comune che le persone giochino senza mai averli finiti. I tassi di completamento sono spesso sorprendentemente bassi, ed è molto raro che più del 50% dei giocatori completi una partita. Per grandi avventure e giochi di ruolo quella cifra può essere bassa anche al 20% (inclusi grandi successi come Red Dead Redemption II e The Witcher 3: Wild Hunt), ma per esperienze davvero buone e ben costruite, tende a essere un po' più alta.

Nonostante ciò, i risultati per Resident Evil Requiem sono molto impressionanti. Ungeek ha esaminato quanti giocatori abbiano sbloccato l'Achievement/Trofeo completando il gioco su PC e PlayStation 5, rivelando che i dati sono al 70% su Steam e al 67% su PlayStation 5. Questi sono risultati eccellenti di per sé, ma sono ancora più impressionanti su Xbox, dove gli utenti di Neogaf hanno controllato quanti giocatori Xbox Series S/X hanno sbloccato l'obiettivo chiamato "Rookie Agent" ("Completa la storia principale almeno a difficoltà Casual"), con un totale 90%.

In breve, sembra essere un gioco che le persone comprano e giocano davvero. Aiuta il fatto che sia un gioco molto buono, relativamente breve e facile da completare, e che sia incentrato sulla storia, quindi la gente vuole vedere il finale. Inoltre, i numeri sono probabilmente aumentati dal fatto che non è ancora presente su nessun servizio in abbonamento, il che significa che il numero include principalmente acquirenti reali. In ogni caso, questi sono numeri davvero notevoli per Capcom e dimostrano che i giocatori sono generalmente soddisfatti, poiché stanno giocando questa avventura emozionante invece di passare a qualcos'altro.